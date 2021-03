Lucid Games heeft eerder al wat laten weten over hun plannen voor Destruction AllStars. Dit tot april, maar wat daarna gebeurt was nog in nevelen gehuld. De Britse ontwikkelaar heeft daar nu echter ook meer over laten weten.

Op dit moment is de ‘Bluefang’s Challenge Series’ van start gegaan, waarin je exclusieve cosmetische items kunt winnen en aankomend weekend is er weer dubbele XP te verdienen. Om je nog meer content te geven, is er door Lucid Games besloten om gebruik te maken van ‘Seasons’.

Het eerste seizoen is ‘Hotshots’ en die zal in april starten en duren tot juli. Tijdens dit seizoen zal er onder andere een nieuw personage worden toegevoegd en een nieuwe modus: Blitz, waarin vier teams van ieder drie personen tegen elkaar strijden. Hoe dit precies in zijn werk gaat zal op een latere datum bekend worden gemaakt.

Season One van Destruction AllStars introduceert ook een ‘Battle Pass’, die je in staat stelt om extra items te vergaren. Deze pas heeft een gratis en een betaald onderdeel. Als laatst zal er een foto modus worden toegevoegd aan de game.

De PlayStation 5-exclusive zal na het eerste seizoen sowieso nog twee seizoenen krijgen. Het tweede seizoen zal van juli tot september duren en het derde seizoen loopt van september tot december.