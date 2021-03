Als je je leven kon veranderen, zou je dat dan ook daadwerkelijk doen? Dit is de vraag die centraal staat in Where The Heart Leads, een verhaal gedreven game die op 13 juli uitkomt voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Als Whit Anderson op een dag in een zinkgat kruipt om zijn hond te redden, komt hij in een universum terecht waar hij een reis door de tijd maakt. Hij komt op plekken terecht uit zijn verleden, heden en toekomst. Hij heeft de mogelijkheid om hier nieuwe beslissingen te nemen, zodat zijn leven, maar ook dat van anderen er anders uit komt te zien.

Een trailer van Where The Heart Leads geeft je een kleine indruk van de game en die check je hieronder.