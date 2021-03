Tegenwoordig zou je de wereld in twee verschillende perspectieven kunnen zien: het echte dagelijkse leven en de digitale wereld. Deze twee zijn nu samengesmolten en daaruit is de game Operation: Tango ontstaan. De studio Clever Plays zit achter dit project en in deze titel draait het allemaal om samenwerking.

In Operation: Tango sta je namelijk in de schoenen van een spion of een hacker. Beide spelers begeven zich in dezelfde wereld al zijn beide werelden tegelijkertijd compleet anders. Terwijl de spion het ‘echte’ leven ervaart, moet de hacker de ander helpen met de digitale obstakels. Om de wereld te redden van het naderende gevaar moet je dus goed samenwerken om zo alle puzzels en problemen op te lossen. Hieronder kan je de eerste beelden van deze creatieve coöp game bekijken.

Operation: Tango verschijnt later deze lente voor zowel de PS4 als PS5.