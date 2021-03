Vanwege de aanhoudende coronapandemie besloot Sony het Play At Home initiatief nieuw leven in te blazen en bood zodoende begin maart Ratchet & Clank aan voor de zachte prijs van precies nul euro’s. Je kunt deze titel overigens nog tot en met 31 maart claimen, mocht je dat nog niet gedaan hebben.

Nu heeft Sony via het PlayStation Blog aangekondigd dat het Play At Home programma doorgaat. Je kunt namelijk vanaf 25 maart tot 23 april maar liefst tien games gratis en voor niks downloaden. Zo kun je onder andere aan de slag gaan met de gelauwerde puzzelgame The Witness van Jonathan Blow of de chaotische dieptes van Enter The Gungeon bezoeken.

De volledige lijst met games is als volgt:

Abzû

Enter The Gungeon

Subnautica

Thumper

The Witness

Rez Infinite

Astro Bot Rescue Mission (VR)

Moss (VR)

Paper Beast (VR)

Wat is dan de tiende game? Dat is Horizon: Zero Dawn Complete Edition van het Nederlandse Guerrilla Games, wat natuurlijk echt een klapper van een titel is. Die game kun je echter pas vanaf 19 april tot en met 15 mei gratis claimen.