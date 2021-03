Muzikale genieën en culinaire meesters: opgelet! Wie namelijk het beste van beide werelden wil ervaren kan deze zomer aan de slag met Nour: Play With Your Food. Je kan in dit geval de titel vrij letterlijk nemen, want je kunt gerechten maken op basis van de muziek. Geen enkel gerecht dat je zal maken zal hetzelfde zijn als de voorgaande creatie.

De nummers die speciaal gecomponeerd zijn voor deze titel, staan onder invloed van jouw kookkunsten. Door onverwachte stappen tijdens het koken te verrichten, zal de muziek daarop reageren en krijg je dus steeds een andere mix van voedsel en klanken. Hieronder kan je de eerste beelden van deze creatieve en smaakvolle game bekijken.