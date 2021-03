Soms is het leuk om de ontstaansgeschiedenis van een game even na te vertellen. In het geval van Puzzling Places, bijvoorbeeld. Realities.io ontstond in 2016, specifiek met het doel om échte plaatsen na te bouwen in VR. Zo zouden mensen wereldwijd als het ware op reis kunnen gaan, zonder ooit hun woonkamer te verlaten.

Een foutje in de software zorgde er op een bepaald moment echter voor dat een landschap in tientallen stukjes uit elkaar viel. Zo werd het idee van een 3D-puzzelgame in VR geboren. In Puzzling Places bezoek je bestaande plekken… nadat je ze eerst zelf in elkaar gepuzzeld hebt. Te verschijnen in de wintermaanden van 2021.

Klinkt best leuk, toch? De onderstaande trailer ziet er alvast veelbelovend uit.