De wereld heeft zijn kleuren verloren. Aan jou om daar – met behulp van een magische verfborstel – verandering in te brengen. Neen, dit is geen verdoken reclame voor een starterkit graffiti, maar een hele korte samenvatting van Chicory: A Colorful Tale.

In deze game betreed je een kleurloos universum, waar je vervolgens veel vrijheid krijgt om je ding te doen. Terwijl je allerlei missies opvolgt, kan je immers de wereld naar believen inkleuren en zelfs elementen aan de levels toevoegen. Laat je dus vooral gaan!

Je zal je innerlijke kunstenaar helemaal los kunnen laten in de lente van 2021, wanneer Chicory: A Colorful Tale naar beide PlayStation consoles komt. Wie alvast geïntrigeerd is door het concept, raden we aan om de onderstaande trailer te bekijken.