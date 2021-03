Toen Sony onlangs aankondigde te werken aan een nieuw PlayStation VR systeem gaven ze ook aan dat dit platform met een nieuwe set controllers komt. Hoewel de headset nog wel even op zich laat wachten, heeft Sony vandaag de nieuwe controllers onthuld en die zijn behoorlijk anders dan wat je gewend bent van de huidige PlayStation VR.

Deze controllers liggen iets meer in lijn met controllers van andere vr-platformen en hierin zijn de bekende features van de DualSense verwerkt. Het voornaamste doel is om nog meer immersie te bieden in vr-games in navolging van wat Sony gedaan heeft met de DualSense controller. Dat begint met een uniek ontwerp in de vorm van een ‘orb’, deze nieuwe controller geeft je alle vrijheid in beweging, want er is geen limiet op van toepassing.

Ook de ergonomie speelt een belangrijke rol, want het moet comfortabel en goed gebalanceerd zijn als je beide controllers in de hand hebt. Hierbij is Sony de verschillende maten van handen niet vergeten, dus bij kleine en grote handen zou je er prima mee overweg kunnen. De features van de controller zijn als volgt:

Adaptieve triggers – Elke controller bevat een adaptieve trigger, net zoals je dat van de DualSense kent.

Haptische feedback – De haptische feedback in deze controller is geoptimaliseerd voor de vorm, waardoor elk gevoel in de virtuele wereld nog beter overgebracht kan worden.

Aanraak detectie – De controller voelt wanneer je deze aanraakt zonder dat je een knop indrukt. Hierdoor kan je meer natuurlijke bewegingen met je handen maken tijdens de gameplay.

Tracking – De controller wordt gevolgd door de vr-headset via een speciale ‘tracking ring’ aan de onderkant van de controller.

Knoppen/analoge sticks – De linker controller bevat een analoge stick, de knoppen driehoek en vierkant, L1, L2 en een Create knop. De rechter controller bevat een analoge stick, de knoppen kruis en rondje, R1, R2 en de Options knop.

Met andere woorden: alle features die je van de DualSense kent zijn nu over twee controllers verdeeld met als nieuwe toevoegingen de tracking en de aanraak detectie. Hieronder wat afbeeldingen van de nieuwe controllers. Sony geeft verder aan dat ze de prototypes van de controller op korte termijn beschikbaar zullen stellen aan ontwikkelaars. Dit betekent in theorie dat er begonnen kan worden aan vr-games voor het nieuwe platform.