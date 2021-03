Dying Light 2, het blijft een wat warrig verhaal. Zo liet de ontwikkelaar de game uitgebreid zien op de Gamescom in 2019 en ze beloofden de game in 2020 uit te brengen. Inmiddels is het 2021 en we weten nog steeds niet wanneer de game verschijnt, maar dankzij een nieuwe update hebben we nu enigszins een perspectief.

Techland heeft een video online gezet waarin ze allerlei tweets voorlezen en beantwoorden. Deze tweets zijn wat onaardig, maar dat komt vooral omdat de game zo ontzettend lang op zich laat wachten. Het goede nieuws is echter dat de game voor dit jaar gepland staat. Dus dat is in ieder geval iets.

Verder laat Techland in de video ook heel kort nog wat footage van de game zien, check het hieronder. Tot slot geeft de ontwikkelaar aan dat we binnenkort meer nieuws over de game zullen krijgen, maar wanneer is nog niet bekend.