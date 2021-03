Onlangs dook de Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy op in de Microsoft Store. De pagina gaf destijds aan dat deze editie deze week zou verschijnen en dat blijkt te kloppen. De collectie die bestaat uit Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration en Shadow of the Tomb Raider is nu in de PlayStation Store te vinden.

Dit hangt samen met het vijfentwintigjarige jubileum van Lara Croft dat dit jaar gevierd wordt en voor een ieder die de reboot trilogie nog niet gespeeld heeft, is dit een mooie manier om in te stappen. Deze uitgave bevat naast de drie genoemde games ook alle downloadbare content en echt duur ben je niet uit, de collectie kost €49,99.

Ben je PlayStation Plus abonnee? Dan ben je heel erg voordelig uit, want je geniet dan van een korting van maar liefst 60%. Hierdoor dien je slechts €19,99 te betalen.