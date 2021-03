Twee jaar geleden kreeg de Gamescom voor het eerst in zijn geschiedenis een heuse openingsshow: Gamescom Opening Night Live. Dit evenement zal dit jaar weer terugkeren en zal plaatsvinden op 24 augustus.

Geoff Keighley maakte dit nieuws via Twitter bekend en liet tevens weten dat hij GONL wederom zal produceren en presenteren. Keighley belooft een show vol met aankondigingen, nieuws en verrassingen.

De volgende dag zal de Gamescom officieel van start gaan en het duurt tot en met 29 augustus. De beurs wordt op dit moment nog omschreven als een ‘hybride evenement’, oftewel het is een mix van een digitale show met fysieke aanwezigheid, zij het in zeer beperkte vorm. Dit was vorig jaar ook de bedoeling, maar toen werd uiteindelijk besloten om volledig digitaal te gaan.

It's official: I am returning to produce and host @gamescom Opening Night Live.

We'll see you live on Tuesday, August 24 for a spectacular showcase event filled with video game announcements, news and surprises.

More news later this summer! pic.twitter.com/yJMVDmW7nK

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 18, 2021