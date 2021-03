Je kunt Deathloop al een tijdje pre-orderen in de PlayStation Store, waar ook wat details worden gegeven over de game. In de Amerikaanse PlayStation Store is nu nog meer informatie toegevoegd, die je laat weten wat je zoal mag verwachten van de technische kant van deze tijdelijke PlayStation 5-exclusive.

Deathloop zal een resolutie hebben van 4K. Het is alleen niet duidelijk of het hier om een native resolutie gaat, dat deze is geupscaled of dat deze dynamisch is. De game zal verder draaien op 60 frames per seconde. Er wordt ook nog van wat extra technische snufjes gebruikgemaakt: HDR, ray-tracing voor de schaduwen en ‘ambient occlusion’. Je krijgt dus natuurgetrouwe schaduwen te zien en hetzelfde zal gelden voor weerkaatsend licht op voorwerpen.

Voor de rest zal de game van Arkane Lyon optimaal gebruik maken van de snelle SSD van de PlayStation 5 en de haptische feedback en adaptieve triggers zijn natuurlijk ook van de partij.