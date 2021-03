We weten al een tijdje dat Bethesda bezig is met Starfield, maar het is nog steeds wachten op de officiële onthulling waarin ook wat gameplay te zien is. Volgens journalist Jeff Grubb zal dit gaan gebeuren rond de E3 van 2021. Grubb heeft het vrij vaak bij het rechte eind als het om geruchten gaat.

Vorige maand had de journalist nog een gesprek met insider ‘NateDrake’ en die wist te vertellen dat Bethesda Starfield gepland had staan voor dit jaar, alleen dat de pandemie roet in het eten had gegooid. Dat impliceerde uitstel, maar Grubb zelf heeft nu tijdens een recente livestream laten weten dat het voor 90% zeker is dat de RPG van Bethesda nog dit jaar zal verschijnen, eind 2021. Nu blijven het geruchten, maar als het van iemand komt die vaak met correcte informatie komt is het toch wel het vermelden waard.

Het kan nu zijn dat je denkt: leuke informatie, maar games van Bethesda komen toch alleen naar platformen met Game Pass? Dit heeft Microsoft inderdaad gezegd, maar je kan hier alle kanten mee op. Gaat het om niet aangekondigde titels of ook om games waar Bethesda al mee bezig was? Starfield is al geruime tijd in ontwikkeling, ook voor de PlayStation – is althans de verwachting. De vraag is dus even of dat opzij geschoven wordt of dat deze versie wordt doorontwikkeld en uitgegeven. De toekomst zal het ons leren, maar temper enigszins je verwachtingen.

Dat dit voor toekomstige (nieuwe) titels opgaat lijkt een zekerheid, maar over Starfield en The Elder Scrolls VI is nog geen definitieve duidelijkheid geschept.