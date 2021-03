Review: Creative SXFI GAMER – Creative Technologies is een groot merk dat al heel wat jaartjes meedraait. Voornamelijk richten zij zich op pc setups, maar hier en daar zijn ze de laatste jaren ook bezig een bijdrage te leveren aan de consolegamers. Zo hebben wij hun laatste headset binnen gekregen, die zich volledig richt op de gamers. De naam zegt het eigenlijk al, de SXFI GAMER schuift niet onder stoelen of banken dat mensen die graag games spelen hier eens naar moeten kijken. Ik ga uitgebreid vertellen wat de GAMER headset met zich meebrengt, want er valt een hoop te melden…

Design en comfort

De headset is zwart van kleur en heeft een vrij strak design. Geen poespas door extravagante design keuzes; nee, het is een rechttoe rechtaan headset qua vorm. De earcups hebben grote kussens en ondanks dat de hoofdband erg dun is, krijg je door de leren afwerking prima comfort. De headset is wat aan de zwaardere kant, maar door de leren onderdelen zit de headset na uren gamen nog altijd erg fijn op je hoofd. De hoofdband bevat metalen schuifonderdelen wat bijdraagt aan de duurzame kwaliteit van de headset. De earcups draaien om de klankkasten heen, dus mocht de hoofdband door zijn dunne vormgeving niet fijn op je hoofd zitten, kun je dit gemakkelijk verschuiven.

Aan de buitenkant van de earcups heb je RGB verlichting voor de gamey look. Op de linker earcup (waar het controlepaneel zit) heb je aan de voorkant een RGB knop, waarmee je kunt kiezen uit het turquoise licht dat je ziet op de doos van de headset of alle kleuren van de regenboog. Uiteraard kan je ook gewoon de RGB uitzetten. Onder de RGB knop heb je een mini-jack aansluiting, speciaal gemaakt voor de verwijderbare CommandoMic microfoon, waarover later meer. Aan de achterkant van de linker earcup heb je de mogelijkheid te switchen met een geribbelde knop tussen drie soorten geluidsmodi, met daaronder de volumeknop en als laatste de muteknop voor de microfoon. In de microfoon zit een rood lampje dat aanstaat bij gebruik en knippert als je op mute staat.

Geen optimale gebruikerservaring

Tot nu toe ben ik positief over de headset. De knoppen zijn prima van elkaar gescheiden, dus je kan intuïtief gebruik maken van de toeters en bellen. Onderaan de linker earcup heb je twee ingangen, een voor mini-jack en een voor USB-C. Vanaf hier wordt het een lastig verhaal. De headset moet je voor optimaal gebruik via USB gebruiken, anders mis je de functionaliteit die gedreven wordt door de SXFI Control software. Dit zit namelijk geprogrammeerd in de linker earcup en via de USB-kabel krijgt dit zijn stroom. Via de mini-jack aansluiting kun je de headset enkel passief gebruiken, waardoor je alle features misloopt. Niks wordt dan aangestuurd of is aanpasbaar, waardoor de headset geen valide optie is voor gebruik via je PlayStation controller. Zodoende voelt deze toevoeging ook wat overbodig aan en de mini-jack aansluiting met bijgeleverde kabel kon wat dat betreft net zo goed weggelaten worden.

Enkel USB-C dus, wat een probleem kan zijn voor veel console setups. In de doos tref je natuurlijk een USB-C naar USB-C kabel. Voor de PS5 geen probleem, maar met de PS4 moet je de bijgeleverde USB-A adapter voor USB-A aansluitingen gebruiken, waarmee je de headset direct op die console kan aansluiten. Gezien de kabel ongeveer een meter of anderhalf lang is, kan niet elke woonkamer setup op een praktische manier van deze headset gebruikmaken. Of je zult een langere USB-C kabel moeten aanschaffen of naar een alternatieve headset op zoek moeten gaan die draadloos is of optimaal gebruikmaakt van de mini-jack aansluiting op je controller. Hieraan zie je dus duidelijk dat Creative meer een pc setup in gedachte had, waarbij een pc zich vrijwel altijd naast de gamer bevindt, waardoor dit een minder groot probleem vormt dan in de woonkamer.

Verschillende presentaties in geluid

Zoals eerder gezegd heb je op de headset drie presets die je kunt kiezen voor verschillende geluidspresentaties, waarbij een charmante vrouwelijke stem aangeeft welke modus je op dat moment gebruikt. In de eerste normale stand staat de SXFI software uit en hoor je dus de pure output van de headset, waar geen virtualisatie invloeden of andere trucjes op toegepast worden. De headset heeft een volle bass met middentonen die erg zuiver kunnen zijn, maar soms overschaduwd worden als er veel gebeurt. De bass is niet zo mooi afgemixt ten op zichte van de middentonen, waardoor je soms een klein beetje een muddy impressie hebt bij het geluid. De hoge tonen zijn erg bescheiden, dus je zit met een headset die vooral warm en smooth klinkt.

Met Super X-Fi modus aan wordt het erg interessant. De software simuleert een grotere soundstage dan dat je hebt als er geen effect is toegepast op het geluid. In de normale stand heb je te maken met een middelmatige ruimtelijkheid die niks bijzonders is. Met de Super X-Fi modus aan wordt dit flink verruimd en krijgen de middentonen daarmee een pak meer ademruimte. Hoewel je een beetje een onderwater effect krijgt (waarschijnlijk omdat de middentonen iets prominenter en daarmee hoger ingesteld worden) klinkt alles om je heen meer helder en krijgt de bass ook meer vrij spel. Simpelweg gezegd: je krijgt een robuuste volle bioscoopervaring voorgeschoteld met deze modus, wat niet per se accuraat of mooi is, maar vooral vermakelijk qua beleving. Start maar een Battlefield 1 of iets dergelijks op en je wordt overdonderd door een ware Micheal Bay ervaring.

De Battle modus is de derde modus van deze headset en daar ben ik eigenlijk totaal niet van gecharmeerd. Waar de Super X-Fi modus de middentonen naar voren sleept en de bass boost, heb je bij de Battle modus dat juist de hogere tonen het voortouw nemen. De bass wordt verminderd, maar ook de middentonen lijken wat subtieler te zijn. De Battle modus is echt bedoeld voor het competitieve, maar juist hierbij vind ik dat de hoge tonen maar moeilijk uit de verf komen. De Super X-Fi modus heeft daarmee zelfs competitief de voorkeur, omdat daarbij de ruimtelijkheid functioneel meer toevoegt dan de boost in de hogere tonen van de Battle modus. Het probleem is namelijk dat de lage en middentonen een rommeltje worden terwijl de hoge tonen relatief steeds bescheiden blijven.

De software is ondermaats

Gezien alles onboard op de headset gebeurt, kan je via wat software het een en ander aanpassen. Via de pc kan je aan de slag met een equilizer om het een en ander te tweaken. Let daar wel bij op dat je bij de Super X-Fi modus en de Battle modus altijd wel een klein beetje het ‘onderwater’ effect zal hebben. Het is gewoon iets wat er altijd bij komt kijken bij virtualisatie effecten voor extra ruimtelijkheid. Enfin, je kan dus aan de slag via de pc en de aanpassingen worden opgeslagen in de headset. Ook is er een app die het mogelijk maakt om je oren en hoofd te mappen voor accuratere geluidspresentaties. Ik kan je een ding vertellen, het is niet alleen een rompslomp als je het in je uppie moet doen, het heeft totaal geen noemenswaardig effect. Afgezien van het feit dat je een account moet maken en de app moet syncen met de pc software, is het gewoon kwalitatief de moeite niet waard.

De pc-software is eigenlijk ook niet om over naar huis te schrijven, want updaten van zowel de software als de headset gaat allesbehalve vlekkeloos. Zo heb ik meermaals de headset moeten updaten en pas bij de derde keer was het product ook echt bijgewerkt met de laatste firmware. Ook de UI is niet zo overzichtelijk en voelt erg minimalistisch aan. Het probleem qua software gaat veel verder, want ook de headset kan hakkelen op cruciale momenten. Denk aan het regelen van het volume, wat softwarematig aangestuurd wordt en gewoon lag kent. Soms schiet je plots naar het maximum volume toe, waarbij je twee bliepjes hoort, maar bij het minderen van het volume hoor je die bliepjes ook weer. Dit zonder enige reden. Het op- en afschalen van het volume gaat gepaard met gehaper en dat is niet zo best voor een headset van rond de €130,-.

Een (rood) lichtpuntje

Gelukkig valt er nog wel wat positiefs te melden over de microfoon. Eerder gaf ik al aan dat je de microfoon met een mini-jack aansluiting op de headset kan bevestigen, maar dus ook kan loskoppelen als je even niet met iemand wil babbelen. Een fijne toevoeging voor solo spelers. Daarbij is de kwaliteit van een zeer degelijk niveau. Je bent als gebruiker erg goed en vrij helder te verstaan. We durven zelfs te zeggen dat het een van de betere microfoons is die we voorbij hebben zien komen op een headset, dus je maten met wie je zult samenspelen mogen absoluut niet gaan klagen over je zangstem.