De eerste uitbreiding voor Assassin’s Creed: Valhalla heeft een releasedatum gekregen. Wrath of the Druids zal op 29 april uitkomen, zo heeft Ubisoft bekendgemaakt. In deze uitbreiding zul je naar Ierland reizen om daar de mysteries van een oude en mysterieuze druïdische sekte te ontrafelen.

Het doel is om de leden van deze sekte op te sporen en uit te vogelen wie ze precies zijn terwijl je in Gaelische mythen en folklore duikt. Klinkt als een interessante uitbreiding, niet? Je bezoekt dan ook een nieuwe locatie, dus dit impliceert een significante uitbreiding op het basisavontuur dat de game je voorschotelt.

Als je de Season Pass bezit, dan krijg je automatisch toegang tot deze uitbreiding. Heb je die niet, dan kun je de uitbreiding ook los aanschaffen. Verder nog melding dat het Ostara festival in Assassin’s Creed: Valhalla live is gegaan en om je een overzicht te geven van alle nieuwigheden check je de video hieronder.