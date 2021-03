Tijdens de Square Enix presentatie vanavond hebben People Can Fly en Square Enix twee nieuwe video’s van Outriders getoond. De eerste is een cinematische trailer die een beetje zicht op het verhaal van de game geeft, de ander duikt echt diep in de gameplay.

Mocht Outriders nog niet helemaal duidelijk op je netvlies staan, dan is met name de tweede video hieronder erg interessant. Die zet alle verschillende classes uiteen en stipt de unieke features per stuk aan.

Outriders is vanaf 1 april verkrijgbaar en je kunt de game nu alvast uitproberen via een demo die je hier in de PlayStation Store kunt vinden.