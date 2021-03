Crystal Dynamics en Square Enix hebben geruime tijd terug al laten weten dat ze vandaag de PlayStation 5 upgrade van Marvel’s Avengers zouden uitbrengen. Die is nu beschikbaar in de PlayStation Store en is gratis te downloaden voor iedereen die de game in bezit heeft.

Deze PS5-upgrade komt met diverse verbeteringen voor de game, die we in dit artikel al uitgebreid besproken hebben. De korte samenvatting is als volgt: hogere resolutie, hogere framerate, snellere laadtijden, mooiere textures en ga zo maar door.

Verder deelde Square Enix nog nieuwe gameplay footage van de Hawkeye uitbreiding die eveneens sinds vandaag voor de game beschikbaar is. Bekijk die beelden hieronder. Tot slot deelde Crystal Dynamics nog een content roadmap, zodat spelers weten wat er in de pijplijn zit en een teaser van de Black Panther uitbreiding werd getoond.