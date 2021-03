Langzaam maar zeker worden alle klassen uit Hood: Outlaws & Legends aan ons voorgesteld. Eerder kwamen we al meer te weten over de Hunter en Ranger, nu is het tijd voor de Brawler.

En deze heeft een heel andere speelstijl dan de twee eerder getoonde klassen, zoals de naam natuurlijk al suggereert. De Brawler moet het hebben van close combat en dit zie je ook terug in de onderstaande video, waarin iedereen in zijn buurt al snel een kopje kleiner wordt gemaakt.