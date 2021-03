Square Enix werkt al geruime tijd aan Project Athia voor de PlayStation 5 en tijdens de showcase vanavond kwam Ella Balinska even aan het woord om te vertellen over haar rol in de game. Zij is namelijk de actrice die het hoofdpersonage Frey (of Fray) vertolkt, waarover ze iets meer kon vertellen al is het niet veel.

Daarnaast werd er een gameplay sneak peak getoond en dat ziet er goed uit, dus check het hieronder. Tot slot weten we nu ook wat de titel van de game zal zijn: Forspoken. Project Athia heeft daarmee een vaste benaming gekregen. De game staat gepland voor een release ergens in 2022.