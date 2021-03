Square Enix heeft op donderdag 18 maart een online event gehouden met daarin enkele PlayStation aankondigingen. Zo werd er gesproken over het 25-jarige bestaan van Lara Croft en er is een bundel uitgekomen met daarin de drie reboot delen. Verdere informatie over dit jubileum volgt later dit jaar. Daarna kwamen er een paar aankondigingen van mobiele games, die natuurlijk een behoorlijke aanhang kennen in Japan. Geen spannende aankondigingen op dat vlak voor ons, maar begrijpelijk gezien Square Enix nog altijd een Japans bedrijf is.

Verder werd Life is Strange: True Colors aangekondigd en de game heeft ook gelijk een datum gekregen. Enfin, met nog een paar andere dingen kwamen we op een 45 minuten durend evenement dat eigenlijk amper iets spectaculairs heeft gebracht. De grote uitsmijter was namelijk dat Project Athia een officiële naam heeft gekregen, Forspoken. We kunnen in de nieuwe korte trailer ook zien dat het hoofdpersonage Frey heet én we kregen wat gameplay te zien.

Maar dat is niet het onderwerp van de Jouw mening deze week. De hele presentatie voelde wat overbodig aan, omdat het uit dingen bestond die ook gewoon met losse trailers aangekondigd hadden kunnen worden. De E3 periode is er al over pakweg 2 maanden, wat meestal een mooi moment is om fullblown de aandacht te trekken met informatie waar iedereen wat aan heeft. De presentatie van donderdag voelde voor ons meer als een manier om gamers een beetje aan het lijntje te houden voor meer dat komen gaat. Dit in plaats van echt je podium pakken om met grote aankondigingen te komen.

Ditzelfde was eigenlijk het geval met de laatste State of Play. Het was een snooze fest als je geen fan bent van Final Fantasy VII Remake. De rest van de State of Play-uitzending kende aankondigingen die de hype van een State of Play simpelweg niet waard waren. En dat hebben we vorig jaar ook meermaals gezien met als dieptepunt de EA Play showcase, die niets voorstelde. Dit soort evenementen worden telkens met veel bombarie aangekondigd, maar weten keer op keer enigszins teleur te stellen.

Het is misschien ook een beetje onze eigen schuld, maar met elke aankondiging van een evenement, van wie dan ook, schiet de hype meter gelijk omhoog. Je verwacht immers na jarenlange Pavloviaanse opvoeding van de gamesindustrie dat je grote aankondigingen krijgt tijdens zo’n show, niet? Of is dit nu juist het probleem, dat presentaties dit niet meer hoeven te doen, omdat het een nieuwe manier is geworden van veel uitgevers om casual nieuws de wereld in te pompen?

En daarmee komen we bij de stelling van deze week en dat is dat uitgevers niet altijd een evenement hoeven te organiseren met meerdere kleinere aankondigingen, die ook gewoon op een algemene manier gebracht kunnen worden als nieuwtje. Wat jij? Eens, of kan je dit juist wel erg waarderen en ben je het hier totaal oneens mee? Laat het hieronder weten.