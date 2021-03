Wat de meeste fans al verwachtten is nu ook aangekondigd: de broer van Andy Bogard komt ook naar The King of Fighters XV. SNK kondigt dus twee weken na Andy Bogard zijn broer Terry Bogard aan. Terry, ook wel “The Legendary Hungry Wolf” genoemd, behoort tot The King of Fighters sinds de game uit 1994. Samen met zijn broer en Joe Higashi maakt Terry Team Fatal Fury nu helemaal compleet. Mocht je de aankondigingstrailer willen zien, kan je die hieronder bekijken.