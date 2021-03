Vorig jaar werd Scarlet Nexus initieel enkel aangekondigd voor de Xbox One en Xbox Series X|S. Daar kwam echter al snel verandering in, want Bandai Namco liet ons weten dat ze echt niet zomaar de PlayStation gamers in de kou zouden laten staan.

In de tussentijd is de uitgever erg gul geweest met nieuwe informatie, trailers en gameplay. Maar, één ding ontbrak nog: een releasedatum. Gelukkig is die nu ook bekendgemaakt door middel van een nieuwe trailer, waaruit blijkt dat we deze zomer aan de slag moeten kunnen met de game. Op 25 juni is het zo ver, dan ligt Scarlet Nexus in de schappen.

Tevens werd er een Digital Deluxe Edition aangekondigd. Helaas werd er niet gesproken over een fysieke uitgave met extra’s.

The full game

Battle attire set “Red”

Digital soundtrack

Digital art book

Additional attachment “The Others”

Als je de game pre-ordert, mag je ook nog eens rekenen op de volgende extra’s: