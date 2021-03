Zoals we hier eerder al hebben laten weten komt de RPG-game van het jaar 2019 eindelijk naar consoles. We hebben het hier natuurlijk over Disco Elysium, een detective RPG waar we eigenlijk alleen maar positieve dingen over gehoord hebben. De game komt op 30 maart naar zowel de PS4 als de PS5 en zal gratis zijn voor alle gamers die al een pc-kopie van de game hebben.

Ontwikkelaar ZA/UM brengt niet de standaard editie naar consoles, maar wel de “Disco Elysium: Final Cut” editie. Deze editie bevat aanpassingen op basis van feedback van de spelers. Ook beschikt deze editie over nieuwe quests en een volledige voice-over voor alle personages. Tot slot bevat deze editie nog nieuwe animaties waarvan je op de PS5 zal kunnen genieten in 4K op 60 fps. Mocht je, net zoals ons, erg uitkijken naar deze titel, bekijk dan in de tussentijd de onderstaande trailer.