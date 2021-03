Eerder deze week werd er meer informatie vrijgegeven over de PS5 exclusieve game Returnal. Middels een trailer werd er veel van het verhaal bekendgemaakt en tevens werd er heel wat actievolle gameplay getoond. Eén ding vloog onder de radar door, en dat was het moment waarop protagonist Selene haar eigen levenloze lichaam terugvindt uit een andere versie van Atropos. De realisatie was er misschien wel, maar dat dit gelinkt was aan een online feature was misschien niet direct duidelijk.

De lichamen van overleden Selene’s bevatten mogelijk Scout Audio Logs die je van informatie voorzien, maar het geeft je ook de optie om te zien hoe zij hun dood tegemoet zijn gegaan (vergelijkbaar met de bloedplassen in Dark Souls). Je kunt je tegoed doen aan de achtergelaten loot, maar dat is niet het enige! Je krijgt ook de gelegenheid om hun dood te wreken. Sluit je de projectie succesvol af? Dan zitten daar gevolgen aan vast die je het best kan ervaren door het te spelen.

“As shown in our trailer, Selene also discovers her own scout corpses across Atropos. These corpses can feature projections of other players’ deaths (via our online systems), or Scout Audio Logs that are left behind by other versions of Selene, that she cannot remember recording. The projections show other players deaths in Returnal, at the conclusion of which you can decide to scavenge the remains for items or revenge their death, triggering events that are best discovered when you play. Story content from audio logs is handcrafted storytelling, whereas the projections are all created via other players’ deaths and found across all of the environments in Returnal.”