Wanneer Final Fantasy VII Remake Intergrade uitkomt voor de PS5, komt er een extra DLC-episode met Yuffie in de hoofdrol. Het was de bedoeling dat de nieuwe Yuffie-content onderdeel van de basisgame zou zijn, maar dit was niet mogelijk vanwege “de aard van het upgradesysteem”, dat meespeelde bij de upgrade naar de PS5. Daarom wordt de episode toegevoegd als downloadbare content. Volgens director Tetsuya Nomura zal dit de enige uitbreiding voor de game zijn, al weet je natuurlijk nooit.

Ook werd er eerder al kort een nieuw personage, genaamd Sonon, geïntroduceerd en daar had Nomura het volgende over te zeggen:

“Originally he was designed with finer features for a softer “pretty boy” look, but I thought that him being paired with Yuffie would add a new dynamic that differed from what you got with Cloud or Vincent, so I changed him to the more masculine character you see now.”