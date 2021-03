Evo is een van de grootste fighting game toernooien ter wereld en daar worden diverse fighting games gespeeld op zeer hoog niveau. Hier ziet Sony wel brood in blijkbaar, want ze hebben Evo gekocht en delen nu het eigenaarschap met het esportsbedrijf RTS. Daarmee is Sony nu officieel gedeeltelijk eigenaar van het bekende toernooi.

Dit werd door Evo op Twitter gedeeld en voor Sony is dit een belangrijke stap op hun weg om de fighting game community te laten groeien, alsook esports. De games zijn erg populair op het PlayStation platform en Sony zoekt daar via deze weg nog meer aansluiting in. Dit is overigens vooral iets op de achtergrond, want voor het toernooi zal het weinig verandering betekenen.

Dit jaar keert het evenement weer terug van 6 tot 8 augustus en van 13 tot 15 augustus. Titels die zoal gespeeld zullen worden zijn Street Fighter V, Tekken 7, Mortal Kombat 11 en Guilty Gear Strive. Het toernooi zal dit jaar vanwege de pandemie digitaal plaatsvinden.

“For PlayStation, today’s announcement marks an exciting step in our journey to foster the growth of the fighting game community and esports, and support competitive gamers widely on our consoles.

“Fighting games are hugely popular on PlayStation consoles, with gamers logging more than 1.1 billion gameplay hours in 2020 alone. We’re committed to breaking down the barriers for gamers to compete at all levels and providing a best-in-class, global platform for them to showcase their skills and passion.”