Als je een fanatieke gamer bent dan wil je natuurlijk niets aan de omstandigheden overlaten. Alles moet piekfijn in orde zijn zodat jij de beste prestaties kan leveren en zo goed mogelijk kan genieten van je games. Dit zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

Professionele gamers beschikken over geweldige reflexen en heel veel talent, maar dat zijn niet de enige redenen dat ze zo goed zijn. Ze beschikken namelijk ook over de perfecte apparatuur. En dat is toch wel belangrijker dan je in eerste instantie zou denken.

Goed internet

Je internetverbinding moet van hoge kwaliteit zijn. Hoewel Wi-Fi tegenwoordig veel sneller en betrouwbaarder is, kan een goede internetkabel toch nog een wereld van verschil maken. Mocht je Wi-Fi-verbinding namelijk net een beetje geblokkeerd worden, dan kan dat het verschil zijn tussen een strijd winnen of verliezen in een game zoals Call of Duty.

Een verzekering op jouw gear

Een beetje gamer heeft een flinke collectie opgebouwd door de jaren heen. Al sinds de jaren tachtig worden gamers om deze zoveel jaar verblijdt met een nieuwe generatie consoles. Als je dit samen met een flinke collectie games thuis hebt staan, dan is een inboedelverzekering vergelijken iets wat niet mag ontbreken. Mocht er dan bij je ingebroken worden, iets kapot gaan of iets anders mis gaan, dan kan je met de juiste opstalverzekering jouw zuurverdiende collectie weer tot leven brengen. Iets om even goed over na te denken.

De controller

Ook de controller is een belangrijk item waarmee je als serieuze gamer je skills kunt verhogen. In online shooters is het namelijk erg vervelend als je je vinger van het pookje af moet halen om te bukken of springen. Voor deze problemen zijn heel wat speciale controllers op de markt gebracht. Microsoft heeft zijn eigen “pro-controller” voor zijn Xbox ontwikkeld, maar er zijn ook bedrijven die speciale controllers verkopen. Door het gebruik van knoppen aan de achterkant van je controller kan je zo springen en rondkijken op hetzelfde moment. Ook zijn de triggers extra gevoelig gemaakt waardoor je sneller kan schieten.

Genoeg geheugen op jouw gameconsole

Dit is meer een tip die je van heel wat gemak voorziet. Als je namelijk een console hebt die een grote harde schijf heeft, dan hoef jij je zelden druk te maken of je wel genoeg ruimte hebt op je console. Spellen zoals Red Dead Redemption 2 vergen nu al zo’n 150 gigabyte aan opslagcapaciteit dus door ervoor te zorgen dat je flink wat geheugen hebt, kan je heel wat onverwachtse problemen voorkomen. Het is ook een optie om hiervoor een externe harde schijf aan het schaffen. Zo word jij in ieder geval niet beperkt in welke games je wel of niet kan downloaden en spelen.