PayDay 3 werd in 2017 aangekondigd en de ontwikkeling is tot op heden moeizaam verlopen. Mede dankzij financiële problemen bij de ontwikkelaar Starbreeze en ook de coronapandemie hielp de ontwikkeling niet bepaald vooruit. Toch lijkt er nu eindelijk een beetje schot in de zaak te zitten, want de ontwikkelaar is een samenwerking aangegaan met uitgever Koch Media.

Deze uitgever zal de game samen met Starbreeze gaan uitgeven en onderhouden in de vorm van een ‘game als een service’. Tegelijkertijd kon men ook kwijt wanneer we de game mogen verwachten. Dat zal nog wel even duren, want de release staat nu gepland voor ergens in 2023. De game zal dan uitkomen voor pc en consoles, al is niet duidelijk welke consoles precies.

Als laatste werd er nog een afbeelding van de game vrijgegeven en die check je hierboven.