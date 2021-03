Afgelopen donderdag liet Square Enix na lange tijd nieuwe beelden van Project Athia zien. Ook kwam de actrice achter het hoofdpersonage Frey voorbij in de presentatie en daarin werd tevens de officiële titel van de game aangekondigd: Forspoken.

Forspoken zal ergens in 2022 verschijnen en als je de trailer van donderdag gemist hebt, dan kan je die hier nog even terugkijken. In aanvulling daarop hebben we een zestal screenshots die zeker ook de moeite waard zijn en die bekijk je hieronder.