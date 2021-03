Vorig jaar werd Gotham Knights aangekondigd voor last- en current-gen systemen met een beoogde release in 2021. Nu we in 2021 zitten hebben we helaas slecht nieuws te melden, want de game is uitgesteld naar 2022. Dit laat ontwikkelaar WB Games Montreal weten via een algemeen bericht.

De reden voor het uitstel is een bekend verhaal: men heeft meer tijd nodig om de best mogelijke ervaring in de game te realiseren. Hierbij geeft de ontwikkelaar ook gelijk aan dat ze in de komende maanden meer van de game zullen gaan laten zien.