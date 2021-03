Na de release van Cyberpunk 2077 bleek al snel dat CD Projekt RED nog een hoop werk voor de boeg had en sindsdien zijn ze bezig met updates. De eerstvolgende update is versie 1.2 en hoewel de releasedatum nog niet bekend is, heeft de ontwikkelaar nu wel een tipje van de sluier opgelicht.

De totale patch notes zijn nog niet vrijgegeven, maar via een viertal video’s toont de ontwikkelaar de komende veranderingen dan wel verbeteringen. De belangrijkste voor spelers op console is dat de agressie van de politie ietwat wordt teruggeschroefd.

Speel je de game op bijvoorbeeld pc, dan mag je ook tweak mogelijkheden verwachten wat betreft het rijden in de game, net zoals de optie om het dodgen iets aan te passen. Verder komt de update nog met de mogelijkheid om een voertuig terug op de weg te zetten.

Hieronder de video’s in kwestie en zodra we meer vernemen over de release of specifieke patch notes, dan lees je het hier.