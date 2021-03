De Outriders demo staat intussen al een tijdje online, maar dit ging niet zonder slag of stoot. Op technisch vlak waren er nog wel wat foutjes te bespeuren, dus ging ontwikkelaar People Can Fly aan de slag om deze zo snel mogelijk op te lossen. Een tijdje geleden kreeg de demo al een update die heel wat zaken verbeterde, maar nu is nog een nieuwe update live gegaan die een hardnekkig probleem de wereld uit heeft geholpen.

Verschillende spelers merkten namelijk op dat items plotseling uit hun inventory verdwenen, zonder enige reden. Dit was uiteraard een erg vervelende bug, die het speelplezier voor heel wat spelers heeft bedorven. Gelukkig zou dit probleem nu opgelost moeten zijn, als we de onderstaande tweet mogen geloven tenminste.

— Outriders (@Outriders) March 19, 2021