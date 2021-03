Ben jij fan van geschiedenis en ben je gefascineerd door allerlei interessante historische, middeleeuwse gebeurtenissen? Dan is Rustler absoluut geen game voor jou, want deze knotsgekke middeleeuwse open-wereld game van Jutsu Games staat garant voor een totaal niet historisch accurate geschiedenisles.

In Rustler neem je de rol aan van “Guy”, een gozer die graag eens diep in het glaasje kijkt en relletjes schopt rondom hem. Jouw doel is om een toernooi te winnen en zo de hand van de prinses te veroveren. Om dit doel te bereiken moet je een hoop absurde quests voltooien, zoals het stelen van paarden, onschuldige boeren terroriseren, op de vuist gaan met ridders en nog veel meer.

De gameplay is duidelijk gebaseerd op de wat oudere Grand Theft Auto-games, wat toch wel enigszins nostalgisch aanvoelt. Bekijk zeker onderstaande trailer eens om een beeld te krijgen van deze chaotische, maar charmante wereld. Rustler zal in de loop van dit jaar verschijnen voor zowel de PS4 als de PS5.