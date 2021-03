Special | EVO – Wat het was, is en wordt – Er zijn tegenwoordig heel veel organisaties die evenementen organiseren waar pro gamers tegen elkaar kunnen strijden in verschillende games. Denk aan bijvoorbeeld de ESL (Electronic Sports League) waar je verschillende soorten genres voorbij ziet komen, zoals shooters, RTS-games en meer. Voor het fighting genre is er een specifieke organisatie die al jarenlang de community ondersteunt. De Evolution Championship Series, kortweg Evo, is een groot begrip binnen de fighting community. De grootste vechtgames passeren de revue en kampioenen worden geboren. Op 18 maart kwam het bericht naar buiten dat onder meer Sony Evo gekocht had. In dit artikel nemen we kort een kijkje naar wat Evo nu precies is, was en misschien wel gaat worden. Ook bekijken we waarom dit een interessante overname is voor Sony.

Geschiedenis, belang en invloeden

Evo werd in 1996 opgericht door Tom Cannon, die nog altijd aan het roer staat van Evo samen met zijn broer Tony. Destijds waren de games die gespeeld werden Super Street Fighter II Turbo en Street Fighter: Alpha 2 en dit was blijkbaar voldoende voor een mooi begin van wat nog komen zou. Het toernooi heette eerst ‘Battle by the Bay’ en werd pas in 2002 omgedoopt tot Evo, de naam die we nu kennen. Door de jaren heen groeide en groeide een 40 man tellend toernooi, naar iets wat duizenden fans zouden bezoeken. Allemaal liefhebbers van fighting games natuurlijk, ware het niet dat er soms ook een ander genre aanwezig was. Ook kwamen er steeds meer verschillende vechttitels bij, zoals Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes als eerste niet-Street Fighter game, die vorig jaar het 20-jarige bestaan zou vieren op Evo 2020. Dit ging helaas niet door, waarover later meer.

Maar de vele toernooien hebben natuurlijk ook veel invloed gehad op de ontwikkeling van de vechtgames en ook op hoe de community nog in leven blijft na zoveel jaren. Het bekendste en grootste moment ooit wordt Evo Moment #37 genoemd. Daigo Umahare vocht met Ken tegen Justin Wong (Chun-Li) in een Street Fighter III: Third Strike competitie, waarin Daigo een Superaanval van Chun-Li wist te blokken en ook nog eens te counteren terwijl hij letterlijk 1 levenspunt had. Het is tot op de dag van vandaag een move die simpelweg zeer moeilijk is om te doen, maar Daigo deed dit onder druk tijdens een competitie uit de ‘losse pols’. Het wordt gezien als een van de meest indrukwekkende momenten in de competitieve wereld van games. Dezelfde move wordt tegenwoordig als challenge gepresenteerd in Street Fighter III Third Strike: Online Edition, een heruitgave van de game.

De populariteit van fighting games nam onder meer toe mede dankzij dit moment, maar natuurlijk ook door andere indrukwekkende momenten die plaatsvonden tijdens de toernooien die Evo organiseert. Elke gamer mag ook gewoon meedoen aan Evo, gezien het altijd een open toernooi betreft. Als je dus gewoon genoeg oefent, kan praktisch iedereen in een Evo toernooi zichzelf vereeuwigen als winnaar. Een Evo toernooi winnen wordt gezien als grootste winst binnen de fighting scene. Evo heeft daarom ook een wisselwerking qua invloed op uitgevers en merken, omdat aan de hand van een Evo line-up van een bepaald jaar, bedrijven zich kunnen focussen op bepaalde ontwikkelingen binnen de fighting scene. Evo kan je bijna zien als een soort leidraad voor wat er precies dat jaar populair is aan fighting games.

Daarbij is het ook een uitgerekend moment voor uitgevers om nieuwe aankondigen te doen omtrent hun games. Uitgevers kiezen daarom zelf ook zeer bewust of een bepaalde game wel of niet op een Evo evenement verschijnt. Zo kunnen uitgevers er bijvoorbeeld voor kiezen dat nieuwe personages aangekondigd worden voor hun vechtgame, maar het is ook vaak genoeg gebeurd dat er nieuwe vechtgames aangekondigd werden. Gezien het een bijeenkomst van fans is, is het ook niet meer dan logisch dat dit de beste momenten zijn om met groot nieuws te komen met betrekking tot vechtgames. Dus Evo is niet alleen bedoeld voor de competitieve gamers, het is ook belangrijk voor eigenlijk alles wat met fighting games te maken heeft.

Kritieken en problemen (van Evo 2020)

Evo heeft het niet altijd even makkelijk gehad. De populariteit van fighting games schommelt nogal en vorig jaar kwam Evo eigenlijk in echt grote problemen terecht. Natuurlijk heeft de pandemie behoorlijk wat roet in het eten gegooid, dus werden de fysieke toernooien geannuleerd. Evo Online zou de redding zijn, maar ook dat verliep niet even soepel. Doordat een van de CEO’s (Joey “Mr. Wizard” Cuellar) beschuldigd werd van seksueel misbruikt van een minderjarige, hebben grote bedrijven als Capcom, Bandai Namco en NetherRealm zich teruggetrokken uit het evenement. Het zorgde er uiteindelijk voor dat de CEO in kwestie werd ontslagen, Tom Cannon nam de taken over en alle toegangskaartjes werden terugbetaald. Een behoorlijke financiële aanslag, iets wat het bestaan van Evo aan wankelen bracht.

Sony en de toekomst

Nu zijn er niet een, maar twee reddende engelen voorbijgekomen. Sony heeft samen met RTS een financiële deal gesloten om Evo op te kopen, waardoor de organisatie verder kan voortbestaan. Wat heeft dit voor verdere invloed op Evo? Het kan eigenlijk meer zijn dan je zou denken. Er zijn natuurlijk een hoop franchises die hun gezicht laten zien op Evo: Street Fighter, Guilty Gear, Tekken, Marvel vs. Capcom, BlazBlue, Mortal Kombat, Dragon Ball, Super Smash Bros., Killer Instinct, SoulCalibur en nog meer zijn zoal de vechtgames die voorbij kunnen komen. Nu Sony aan het roer staat kunnen veel van deze titels hun opwachting niet maken. De kans wordt nog kleiner als het een exclusief platform betreft wat niet een Sony of PlayStation logo heeft.

De Super Smash Bros. franchise is natuurlijk een Nintendo IP en het is begrijpelijk dat Nintendo er niet van gediend is om op een evenement te staan terwijl er een PS5 promotie boven hun hoofd hangt. Ditzelfde geldt voor Killer Instinct wat een Xbox exclusive is. Ook als je kijkt naar de voorlopige line-up van 2021, dan is het een zeer kort lijstje. Afgezien van het feit dat het allemaal vechtgames zijn, die speelbaar zijn op een PS5, zijn het ook vechtgames die überhaupt erg populair zijn op een PlayStation console. Dus de toekomst zal uitwijzen of bepaalde vechtfranchises niet buitengesloten zullen worden van een grote naam als Evo. De voorlopige line-up op het moment van schrijven staat ook nog niet vast en meerdere titels zullen toegevoegd worden, aldus Sony.

De toernooien hebben daar namelijk ook nog steeds een rol in. Het meest spectaculaire is natuurlijk het fysieke podium en het gejuich van het publiek op de achtergrond. Maar sommige titels worden ook online competitief gespeeld en daar zitten wat meer haken en ogen aan. Niet alle vechtgames hebben een goede online functionaliteit, maar dat wordt gelukkig verbeterd door een ‘rollback netcode’ technologie die steeds meer in fightgames wordt geïmplementeerd (Killer Instinct, Guilty Gear Strive). Street Fighter V, Dragon Ball FighterZ en Tekken 7 hebben niet de meest fantastische online ondersteuning (veel lag) terwijl sommige andere franchises daar weer wel erg goed in zijn. Gelukkig heeft Sony (en RTS) al aangekondigd dat in 2021 het Evo evenement volledig online zal zijn, gezien de huidige omstandigheden, en dat op een regionale basis. Al met al, een hoop moderne vooruitzichten voor de organisatie. Dit wil wel zeggen dat ontwikkelaars de rollback netcode techniek zullen moeten implementeren voor online competities zonder internet hoofdpijn.

Het belang van Evo blijft groot

Sony organiseert zelf vaak competities die worden uitgezonden via Twitch, maar qua omvang is het niets in vergelijking met wat Evo heeft qua bereik en grootte. Het belang van het voortbestaan van de organisatie is erg groot. De vele nieuwe aankondigingen van uitgevers, pro gamers die een naam maken of titel verdedigen en de volledige aanwezige line-up van fighting games die aantonen welke games er op het moment hot zijn laten zien dat Evo er is om te blijven. Nu Sony samen met RTS Evo gekocht heeft is dit dus een verzekering dat Evo voorlopig nog niet weggaat. De vraag is natuurlijk hoe gezien Sony bovenaan de lijst staat qua management. Verschillende exclusieve en multiplatform vechtgames moeten nog maar eens onder het beleid van Sony zien terug te komen. Sony heeft duidelijk een eigen interesse en belang om de fighting games die te spelen zijn op hun consoles te pushen via een Evo. Een hoop vraagtekens die in de toekomst beantwoord zullen worden. Een ding is zeker, Evo zal altijd een belangrijke organisatie zijn voor de fighting scene.