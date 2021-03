Voor de release van Marvel’s Avengers vorig jaar, kondigde Sony een samenwerking met Square Enix aan omtrent de game, met een exclusieve uitbreiding als gevolg. Spider-Man werd namelijk als gratis DLC-personage aangekondigd, dat alleen voor de PS4- en PS5-versie wordt uitgebracht. Spider-Man zou volgens die aankondiging aan het begin van dit jaar moeten verschijnen – mogelijk in maart – maar tot op heden is het helemaal stil gebleven.

Eerder deze week deelde Square Enix een roadmap voor Marvel’s Avengers, die liet zien wat er voor de komende maanden op de planning staat. Ook in deze roadmap ontbreekt van Spider-Man ieder spoor. Reden genoeg voor IGN om ontwikkelaar Crystal Dynamics hiernaar te vragen en de reactie belooft niet veel goeds voor de nabije toekomst.

Scot Amos, het studiohoofd van Crystal Dynamics, gaf aan dat Spider-Man momenteel in ontwikkeling is voor Marvel’s Avengers. Het is dus nog altijd de bedoeling dat het personage aan de game wordt toegevoegd, maar het lijkt erop dat die release nog een flinke tijd op zich laat wachten. De laatste uitbreiding die op de roadmap staat is War for Wakanda – een uitbreiding in het teken van Black Panther – en die DLC staat gepland voor “summer and beyond”, zonder duidelijke indicatie dus. Amos vertelde aan IGN dat Spider-Man zeker niet voor de Black Panther DLC uitkomt.

Een specifiekere tijdsindicatie dan dat kon Amos niet geven. Spider-Man zal dus hoe dan ook niet voor de aankomende zomer aan de PlayStation-versies van Marvel’s Avengers worden toegevoegd, dus het geduld van fans wordt behoorlijk op de proef gesteld. De roadmap toont dus niet alle content waar aan gewerkt wordt, maar volgens Amos is het wel een weergave van alles dat Crystal Dynamics op de korte termijn kan leveren.