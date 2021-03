Deze zomer brengen Team Ninja en Koei Tecmo de Ninja Gaiden-serie terug in de vorm van Ninja Gaiden: Master Collection, zo werd afgelopen maand duidelijk. Deze collectie bevat remasters van Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 en Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, compleet met uitbreidingen die destijds voor deze games zijn verschenen.

Koei Tecmo heeft nu een speciale digitale uitgave voor de game onthuld. De Digital Deluxe Edition bevat twee extra’s bovenop de game zelf. Met deze editie krijg je namelijk een digitaal artbook van 70 pagina’s en een soundtrack met meer dan 180 nummers uit de Ninja Gaiden-serie. De Digital Deluxe Edition is in de PlayStation Store te pre-orderen voor €49,99. Dat is tien euro meer dan de standaard uitgave.

Over pre-orders gesproken; Koei Tecmo heeft ook laten weten dat iedereen die Ninja Gaiden: Master Collection voor de release alvast bestelt, enkele bonussen krijgen. Met een pre-order krijg je toegang tot een speciaal thema voor je PlayStation 4, evenals vijf PSN-avatars.

Ninja Gaiden: Master Collection komt op 10 juni uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.