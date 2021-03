De next-gen update van Final Fantasy VII Remake zal een heleboel veranderingen met zich meebrengen. De “Intergrade” versie brengt namelijk een hoop verbeteringen aan aan de resolutie, framerate, textures, etc. Ook de features van de DualSense zullen gedeeltelijk gebruikt worden. Wil je echter deze PS5-upgrade al eens in al zijn glorie aanschouwen, dan heeft Square Enix de perfecte trailer voor jou!

Een nieuwe trailer werd online gezet die ons zo’n zestal minuten lang de verschillen toont tussen de PS4- en de PS5-versie van de game. Net zoals wel vaker het geval is bij PS5-games, zal je ook hier kunnen kiezen tussen een “Graphics Mode” of een “Performance Mode”. Je kan de game dus ervaren zoals jij dat het liefste hebt. Lees meer info over de upgrade en bekijk de nieuwe trailer hieronder. Final Fantasy VII Remake Intergrade verschijnt op 10 juni voor de PS5.

Final Fantasy VII Remake is coming to PlayStation 5 on June 10, 2021 as Final Fantasy VII Remake Intergrade; a visually enhanced edition of the critically acclaimed and award winning game, featuring a brand-new episode featuring Yuffie as the main character, and numerous gameplay additions for players to enjoy.

In this extended video, take a look at the city of Midgar like never before, with improved textures, lighting and background environments. Switch between two game modes “Graphics Mode,” which prioritizes 4K high-resolution graphics, and “Performance Mode,” which prioritizes smooth action at 60 frames per second, and capture and share your favorite moments of this timeless adventure with a fully customizable “Photo Mode.” Enjoy immersive battles by using the DualSense wireless controller, with its haptic feedback integration.

In the brand-new episode featuring Yuffie, play as ninja Yuffie Kisaragi as she infiltrates the shadowy Shinra corporation to steal a powerful materia and restore glory to her homeland. Play alongside new characters and enjoy an expanded gameplay experience featuring multiple new combat and gameplay additions. This adventure brings new perspective to the Final Fantasy VII Remake story that cannot be missed.