Na een jarenlange pauze, kunnen we dit jaar nog eens een Shin Megami Tensei game op de PlayStation verwachten. Jammer genoeg geen nieuwe titel in de franchise, maar wel de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster. Dit neemt uiteraard niet weg dat we enthousiast zijn om deze game te mogen verwelkomen op onze consoles, want de release is erg dichtbij.

ATLUS heeft aangekondigd dat we met Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster aan de slag kunnen gaan vanaf 25 mei, als je de normale editie koopt tenminste. Als je kiest voor de Digital Deluxe Edition, mag je immers vier dagen eerder met de game aan de gang. Je kan de game vanaf nu ook pre-orderen in de PlayStation Store. De normale editie kost je €49.99 en de Deluxe editie €69.99. Deze editie voegt heel wat aan de game toe, waaronder een gemakkelijkere moeilijkheidsgraad voor deze berucht uitdagende game.

Hieronder kan je alle extra’s nalezen die je krijgt bij de Deluxe Edition én je kan een boodschap van regisseur Kazuyuki Yamai bekijken.