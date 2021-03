De vierde Dragon Age game is inmiddels al jaren in ontwikkeling, maar tot op heden blijft de informatie rond deze game schaars. Vorig jaar kregen we wel al eens een teaser te zien, maar concrete gameplay ontbreekt nog steeds. Jammer genoeg hebben we nog steeds geen concrete gameplay van de game gekregen, maar we kunnen wel een nieuw stuk concept art bewonderen.

Executive director Christian Dailey postte namelijk de onderstaande tweet als een antwoord op creative director Matthew Goldman, die een oproep lanceerde om meer van de game te laten zien. Erg spectaculair is het allemaal niet, maar het geeft ons wel ietwat meer info over wat we kunnen verwachten.