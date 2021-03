Het internet gonst inmiddels van de geruchten over het vooralsnog onaangekondigde Battlefield VI, waar DICE samen met Criterion Games momenteel mee aan de slag is. Wanneer we de titel kunnen verwachten of in welke context het spel zich afspeelt, daar hebben we voorlopig enkel het raden naar. Lang zou het echter niet meer mogen duren voor EA officieel een tipje van de sluier oplicht.

In een podcast van GamesBeat beweert journalist Jeff Grubb namelijk dat EA zich voorbereidt om de game in mei aan te kondigen. Vlak voor de periode waarin normaal gezien de E3-beurs georganiseerd wordt. Meer concrete details geeft de man niet, dus deel deze informatie in onder ‘gerucht’ en neem het met een korrel zout. Wij hopen alvast dat we in mei meer te weten zullen komen.