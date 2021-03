Tv-reeksen gebaseerd op andere media kunnen op verschillende manieren met hun inspiratiebron omgaan. De bron te slaafs volgen is nooit goed, aangezien een ander medium ook een andere aanpak vereist. Te ver afwijken is echter eveneens uit den boze, want dan loop je het risico om fans van het originele werk tegen de borst te stoten. Een gulden middenweg dan maar. Al kan ook daar het resultaat variëren; vergelijk bijvoorbeeld de eerste vier seizoenen van Game of Thrones met de eindspurt.

The Last of Us krijgt binnenkort een HBO-reeks en uiteraard stellen veel fans zich de vraag hoe trouw deze serie zal blijven aan de eerste game. Nu hebben we dankzij creatief brein Neil Druckmann een antwoord. Het eerste seizoen zal ruwweg de eerste game volgen. In die mate zelfs dat bepaalde dialogen ons wel heel bekend zullen voorkomen. Op andere vlakken zal de HBO-versie van The Last of Us echter aardig afwijken van wat we reeds gezien hebben op onze PlayStation consoles.

Daar is een – zoals eerder al aangegeven – duidelijke reden voor. Een game is interactief en moet gespeeld worden. The Last of Us bevat dan ook veel actie, alsook scènes die duidelijk maken hoe je als speler door die actie heen moet navigeren. Een Tv-reeks is van nature passiever en heeft dan ook minder baat bij dit soort zaken. HBO vroeg Druckmann en co-bedenker Craig Mazin dan ook om een meer dramatische – en dus minder actiegerichte – aanpak. Onze interesse is alvast gewekt.