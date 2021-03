In Marvel’s Avengers kan je met tot drie vrienden aan de slag als de machtigste helden op onze aardbol. Als je de game echter in je eentje speelt, krijg je ook steevast het gezelschap van enkele door de AI bestuurde kompanen. Leuk, aangezien Avengers toch echt om samenwerking draait. Al neemt dit niet weg dat sommige gamers maar wat graag de mogelijkheid zouden hebben om deze AI-bestuurde teamgenoten uit te schakelen en alleen de wapens op te nemen.

Op Reddit stelde een gebruiker met de nickname iCoreyTimmons enkele dagen geleden de vraag of solo-play ooit mogelijk zou zijn. Vincent Napoli, lead combat designer van ontwikkelaar Crystal Dynamics, nam de tijd om te reageren en had goed nieuws. Volgens hem is solo-play iets dat de studio altijd al overwogen heeft. Er zou zelfs al een dergelijk plan opgetekend zijn. Napoli hint naar meer nieuws in de toekomst, waar solo-play hopelijk een deel van zal uitmaken.