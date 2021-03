Low-Fi is de eerste PlayStation VR 2 game die is onthuld. De game is reeds aangekondigd voor de Oculus Rift en was in ontwikkeling voor de huidige PlayStation VR, maar maakt nu dus de overstap naar de nieuwe virtual reality headset van Sony. De game is een spirituele opvolger van TECHNOLUST, die momenteel op Oculus Home beschikbaar is.

Als je de beelden bekijkt, dan zie je gelijk waar de inspiratie vandaan komt. Net zoals in Blade Runner speel je als politieagent en los je misdaden op. Daarnaast heb je de keuze om misdaad tegen te gaan of om juist corruptie te omarmen. Je hebt genoeg te doen, aangezien je net bent overgeplaatst naar het gedeelte van de stad waar de criminaliteit het hoogst is. Vorige week liet Sony de next-gen PlayStation VR controllers zien.