In een nieuwe Praey For The Gods update op Steam laat ontwikkelaar No Matter Studios weten dat de game in april uitkomt. Sterker nog, Praey for the Gods is af en is reeds voorbij het certificeringsproces. Er wordt nu gewerkt aan de Kickstarter verplichtingen en de lanceringstrailer voor de game. Praey for the Gods komt zowel naar de PlayStation 4 als de PlayStation 5. De exacte releasedatum wordt later bekendgemaakt.

Verder weten we dat Praey for the Gods een framerate van 30 fps op de PlayStation 4 en 60 fps op de PlayStation 5 heeft. Naast die 60 fps, zijn er ook grafische verbeteringen zoals betere schaduwen en hogere resoluties textures. Mocht je nog geen PlayStation 5 hebben en laten we eerlijk zijn, die kans is groot, dan kun je de PlayStation 4 versie later gratis omzetten naar de PlayStation 5. Wil je meer weten? Lees dan onze Praey for the Gods special.