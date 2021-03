Samen met de release van Resident Evil 8: Village lanceert Capcom ook een nieuwe multiplayer game. Deze game, Resident Evil Re:Verse zal voor de release uitgebreid getest gaan worden en we weten nu wanneer precies. De betatest zal van 8 april 08.00 uur tot 11 april 08.00 uur plaatsvinden.

Het betreft hier een open beta die gespeeld kan worden op de PlayStation 4, Xbox One en pc. Er zal dus geen current-gen beta plaatsvinden, althans, vooralsnog niet. Om deel te kunnen nemen zul je je Capcom ID aan je hardware gelinkt moeten hebben, wat je via de Capcom website kunt doen.

Om tegen die tijd gelijk in de beta te kunnen duiken is het handig deze alvast gedownload te hebben. Dat is mogelijk via een pre-load van de client op 6 april om 02.00 uur.