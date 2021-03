Er is al een demo van Resident Evil 8: Village beschikbaar, maar die was meer op het esthetische aspect van de game gericht. Capcom beloofde dat er nog een demo zou volgen en hoewel we nog niet weten wanneer die uitkomt, heeft de uitgever wel een tipje van de sluier opgelicht over de inhoud.

De volgende demo zal wat meer op de actie gericht zijn, zo zul je verschillende wapens tot je beschikking krijgen en die maken gebruik van de adaptieve triggers van de DualSense controller. Het gevoel dat je hierbij krijgt varieert per wapen, wat suggereert dat Capcom optimaal van de middelen gebruikmaakt.

Met een grotere focus op combat zul je wellicht de gameplay van Resident Evil 8: Village op deze manier beter kunnen leren kennen. Verdere details moeten we nog afwachten, zoals een releasedatum. Wel weten we nu dat deze demo in de lente moet verschijnen en gezien die al begonnen is, zal het niet lang meer duren.