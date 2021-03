Ontwikkelaar ZA/UM kon eind vorige week laten weten dat Disco Elysium eind maart naar de PS4 en PS5 zal komen. Om precies te zijn komt deze veelgeprezen titel op 30 maart uit en nadat we vorige week al een trailer te zien kregen, hebben we nu meer gameplay.

PlayStation Access heeft een nieuwe video gedeeld waarin ongeveer negen minuten aan PS5-gameplay te zien is. Mocht je niet bekend zijn met Disco Elysium, dan is de onderstaande video erg interessant, gezien het een uitstekende introductie is. Kortom, voor PS5-footage en om meer over de game te weten te komen druk je hieronder op play.

Disco Elysium zal vanaf 30 maart verkrijgbaar zijn in de PlayStation Store.