Eindelijk is ‘ie er! De PlayStation 5! Als je hem al een tijdje hebt ben je er waarschijnlijk al verslingerd aan en heb je misschien zelfs al een favoriete game. Of misschien heb je de nieuwe PlayStation net in huis en maak je het apparaat klaar voor gebruik. Maar we stoppen je even in de feestvreugde: gebruik je de PS5 eigenlijk wel veilig? Een VPN gebruiken biedt meer bescherming.

Een VPN voor een PS5: is dat niet overkill?

Voor wie nog niet bekend is met het fenomeen ‘VPN’: het is een Virtual Private Network. Dit is een privénetwerk met een tunnel, die je data versleutelt en je anoniemer en met meer aandacht voor je privacy laat internetten. Wanneer je verbinding maakt met een VPN, krijg je een IP-adres van de VPN-server. Deze server kan in het buitenland staan, waardoor je een buitenlands IP-adres toegewezen krijgt. En dat biedt allerlei voordelen: je kunt bepaalde games eerder spelen, betaalt minder voor games uit het buitenland én misschien wel het belangrijkste: je bent anoniem en veilig online.

Je denkt misschien: is een VPN niet heel erg overkill voor een game console die ik alleen voor gamen gebruik? Eigenlijk niet. Een VPN gebruiken is nooit overkill. Een VPN kan je bijvoorbeeld helpen om DDoS-aanvallen te voorkomen. Sommige tegenstanders houden er niet van om eerlijk te spelen en gooien de verbinding van hun opponenten plat om zo toch te kunnen winnen. Door een VPN te gebruiken, kan de tegenstander je echte IP-adres niet ontdekken. En er is wel wat geweld nodig, om een VPN plat te krijgen.

Hoe vind ik een VPN voor de PS5?

Wie op zoek gaat naar een aanbieder zal al snel door de bomen het bos niet meer zien. Er is zo ontzettend veel aanbod; welke VPN-aanbieder kun je het best kiezen? Het lijkt een lastige keuze, maar niet onmogelijk te maken. Je kunt het best op een aantal zaken letten, zoals de snelheid van de internetverbinding en de recensies van anderen. Wat vinden anderen van de klantenservice? Vinden anderen dat het gemakkelijk te gebruiken is? En hoe zit het met de stabiliteit?

Je kunt zelf ook nog wat onderzoek doen naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld geografische blokkades op te heffen. Zo kun je toch een game spelen die eigenlijk in Nederland geblokkeerd is, om wat voor reden dan ook. Controleer bij aanschaf van een VPN of de aanbieder geen loginformatie opslaat. Dit noemen we een ‘no-log beleid’ of een ‘no-log policy’.

VPN gebruiken op PS5

Het klinkt wel wat jammer, maar je kunt tot dusver geen VPN direct op je PS5 gebruiken. Daarvoor zijn door de aanbieders nog geen apps ontwikkeld. Maar er is wel een manier om toch een VPN op je game console te kunnen gebruiken: door je Windows of Mac als router te gebruiken. Je installeert de app van de aanbieder dan op je Windows-pc, Mac of router. Daarna maak je verbinding en deel je de netwerkverbinding via de instellingen van je besturingssysteem.

De verbinding verschijnt op de PS5 als draadloos netwerk. Log hier op in en je maakt direct gebruik van de VPN die aan staat op je pc of laptop, maar dan ook op de PlayStation 5.

Aanraders

De meest gebruikte VPN’s onder gamers zijn Surfshark en NordVPN. Beide aanbieders zijn innovatief, snel en relatief goedkoop. Surfshark heeft meer dan 3200 servers in 65 landen te bieden. Je kunt dus zeker gamen zonder lag of een film streamen in HD op je PS5. Het is relatief makkelijk te gebruiken op je gehele netwerk (en dus ook op je game console).

NordVPN is snel en ontzettend veilig. Met meer dan vijfduizend servers in 59 landen is er altijd een server beschikbaar die snel genoeg is om ook dit potje te winnen. Daar komt nog bij dat het ook een ingebouwde adblocker heeft en een streng no-log beleid voert. Zo ben je altijd veilig en anoniem online.