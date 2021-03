De Nederlandse ontwikkelaars M2H en Blackmill Games zijn bekend vanwege hun shooters die zich afspelen in de Eerste Wereldoorlog. Na Verdun en Tannenberg zijn ze nu bezig met een derde game in de reeks en die draagt de titel ‘Isonzo’. Ook dit betreft een shooter ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, waarbij het strijdtoneel zich verplaatst naar het Italiaanse front.

Deze game is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S. De benaming Isonzo is niet zomaar gekozen, dit refereert aan een twee jaar durende strijd om de Isonzo rivier, die uitgevochten werd door de Italianen en het Oostenrijkse Hongaarse rijk. Dit zal je als speler naar maps brengen die zich kenmerken door bergtoppen, valleien, idyllische dorpjes in Noord-Italië en meer.

De game doet zich vanwege de locatie natuurlijk onderscheiden, maar dat zal ook in de gameplay terug te zien zijn gezien de gevechten op een veel grotere hoogte zullen plaatsvinden. Dat in de Alpen, dus dat zorgt voor een interessant nieuw gameplay element. Hieronder de eerste trailer. Isonzo staat gepland voor een release later dit jaar.