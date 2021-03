Het ziet er naar uit dat de PlayStation Store voor de PlayStation 3, PlayStation Portable en PlayStation Vita zal gaan sluiten. Dit meldt een bron aan TheGamer en zij hebben dit kunnen verifiëren. De sluiting zal volgens hun bericht voor 2 juli op de planning staan voor de PS3 en PSP. De PlayStation Store voor de PlayStation Vita zal iets langer open blijven, tot 27 augustus om precies te zijn.

Zodra de digitale winkels voor de genoemde platformen gesloten zijn, zal het niet langer mogelijk zijn om games digitaal voor die platformen te kopen. Ook het aanschaffen van downloadbare content is dan niet langer mogelijk. Naar verwachting zal het wel nog mogelijk zijn om aangeschafte content te downloaden, mogelijk via je eigen bibliotheek. Dat lijkt ook een logische optie, gezien het jouw eigendom is en er geen reden is om consumenten daarin te beperken.

Details zullen we echter moeten afwachten en The Gamer laat weten dat Sony eind deze maand een officiële aankondiging zal doen.